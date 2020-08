Champions League, tutte le novità delle rose: due cambi per il Barcellona

Ecco tutte le novità delle rose scelte dalle squadre per questa fase finale di Champions League, come da comunicato ufficiale UEFA.

Alle contendenti di UEFA Champions League è stato permesso di inserire fino a tre nuovi calciatori idonei nella Lista A entro la mezzanotte di lunedì 3 agosto con un paio di precisazioni:

• Ogni squadra può avere un massimo di 25 calciatori nella Lista A (i giocatori possono essere rimossi per fare spazio);

• I calciatori devono essere già registrati e idonei a giocare col club nelle competizioni nazionali dal 3 febbraio o comunque entro e non oltre l’andata degli ottavi di finale, come inizialmente previsto per la squadra in questione.

Atalanta

Entrate: Raoul Bellanova, Boško Šutalo

Uscite: Adrian Tameze

Atlético

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Barcellona

Entrate: Jorge Cuenca, Ludovit Reis

Uscite: Ferrán Sarsanedas, Kike Saverio

Bayern Monaco

Entrate: Bright Arrey-Mbi, Christian Früchtl, Jamal Musiala, Malik Tillman

Uscite: Lasse Mai, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh, Joshua Zirkzee

Chelsea

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Juventus

Entrate: Merih Demiral

Uscite: Sami Khedira

Leipzig

Entrate: Hugo Novoa

Uscite: Ethan Ampadu, Frederik Jäkel, Timo Werner, Hannes Wolf

Lyon

Entrate: Sinaly Diomande, Reo Griffiths, Eli Wissa

Uscite: Martin Terrier, Lucas Tousart, Mapou Yanga-Mbiwa

Manchester City

Entrate: Gavin Bazunu

Uscite: Leroy Sané

Napoli

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Paris Saint Germain

Entrate: Mitchel Bakker, Eric Maxim Choupo-Moting

Uscite: Edinson Cavani, Thomas Meunier

Real Madrid

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

