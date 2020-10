Champions League: una brutta Juve perde 2 a 0 contro il Barça. La Lazio si ferma sul pareggio

Si sono concluse le partite di questa sera di Champions League, tra cui quelle di Juventus e Lazio contro Barcellona e Brugge.

La squadra allenata da Pirlo perde per 2 a 0 contro il Barcellona di Messi & co. dopo una brutta prestazione ed essere rimasti in 10. Nel secondo tempo Morata si è visto annullare ancora un gol per fuorigioco e sul finire del tempo Bernardeschi ha fatto un fallo ingenuo che ha dato il rigore al Barcellona. La Pulce, dal dischetto, non ha sbagliato. La Lazio di Inzaghi, invece, ottiene un pareggio per 1 a 1 in casa del Brugge.

Club Brugge – Lazio 1 – 1

Juventus – Barcellona 0 – 2

Le altre partite in programma alle 21, invece, vedono il Borussia Dortmund trionfare sullo Zenito ed il Manchester United sul Lipsia. Il Ferencvaros ottiene il suo primo punto in Champions League, recuperando la partita e pareggiando per 2 a 2 mentre il Siviglia vince di misura.

Borussia Dortmund – Zenit 2 – 0

Ferencvaros – Dinamo Kiev 2 – 2

Manchester United – RB Lipsia 5 – 0

Sivigli – Rennes 1 – 0

Infine, le partite in programma nel tardo pomeriggio hanno visto PSG e Chelsea vincere fuori casa.

Basaksehir – PSG 0 – 2

Krasnodar – Chelsea 0 – 4

