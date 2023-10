Champions League, Union Berlino-Napoli: il programma media

Lunedi 23 ottobre il Napoli volerà in Germania per la partita di Champions League contro Union Berlino.

UCL – Attività media MD-1 – 23 ott.

Union Berlin:

h. 10.30 training – first 15’ open to media – at Training Center FC Union Berlin – An der Wuhlheide 263.

h. 13 press conference at Training Center FC Union Berlin.

Ssc Napoli:

h. 11 Training – first 15’ open to media – at Konami Training Center.

h. 19.15 press conference at the Stadium.

