Champions League, vincono Siviglia e Chelsea nelle due partite delle 18 e 55

Alle 18 e 55 è ricominciata la Champions League, con le due partite del Girone E, in cui ci sono anche Chelsea e Siviglia.

Sia il Chelsea che il Siviglia hanno vinto per 2 a 1 ed entrambe lo hanno fatto fuori casa. Il club inglese ha vinto in casa del Rennes mentre quello Spagnolo in casa del Krasnodar; con queste vittorie, Chelsea e Siviglia si portano a 10 punti entrambe ipotecando matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Rennes e Krasnodar, infatti, sono ferme a 1 punto.

A seguire risultati finali e marcatori:

Krasnodar – Siviglia 1 – 2

4′ Rakitic, 56′ Wanderson, 95′ El-Haddadi

4′ Rakitic, 56′ Wanderson, 95′ El-Haddadi Rennes – Chelsea 1 – 2

22′ Hudson-Odoi, 85′ Guirassy, 91′ Giroud

Comments

comments