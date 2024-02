Champions League: Xavi in conferenza stampa allo stadio Maradona con Frenkie de Jong

L’allenatore blaugrana risponde alle domande della stampa prima della gara di andata degli ottavi di Champions League con il Napoli

Le parole di Xavi: “Siamo motivati per passare il turno. Domani dobbiamo dare il meglio di noi. Il Napoli ha cambiato l’allenatore? È sorprendente ma è un tecnico che conosce l’ambiente. Dobbiamo mostrare personalità: i detentori dello scudetto con tre giocatori in avanti molto forti. Abbiamo il 50% di possibilità: la nostra stagione come quella del Napoli è irregolare. Lasciamo parlare il campo. Lo vedremo domani. Lewandoski? Come altri giocatori per questi giocatori è un’ottima occasione per dare il massimo. Robert è un leader naturale. Il cambio di allenatore…domani vedremo che sistema tattico verrà applicato. L’impostazione del sistema è importante ma fino ad un certo punto, importante che i miei giocatori si sentano a loro agio. Domani giochiamo per tutti i tifosi del Barcellona e per il nostro prestigio: da due anni manchiamo dagli ottavi, la parola d’ordine è competere domani. Domani l’obiettivo è arrivare ai quarti, godersi la partita. Il Barcellona è il club della mia vita voglio trasmettere questa motivazione ai miei giocatori, non cambia nulla il fatto che la prossima stagione non sarò più qui. Per noi è fondamentale difendere bene, non subire contropiedi. A livello offensivo, come dicevo, Kvaratskhelia, Osimhen e Politano sono molto pericolosi. Sarà sicuramente una partita complicata. La reazione che avrà la squadra domani? Ho annunciato che non rinnoverò il prossimo anno ma sono tutti concentrati sull’obiettivo della qualificazione. L’affare de Jong? Spesso si raccontano cose non vere: non sono scuse. Domani dobbiamo competere, ci sono critiche a livello sportivo, su questo la stampa ha ragione. La partita si giocherà alla pari domani. Non c’è un favorito chiaro per questo si vedrà domani in campo. Il pareggio? Noi scendiamo in campo per vincere la partita. Non ho la sensazione di non terminare la stagione: penso in positivo”.

Le dichiarazioni di Frenkie de Jong:

“Sono arrabbiato con ciò che dice la stampa, molte cose non sono vere. Si parla del contratto, dell’ingaggio, è stata montata una storia falsa. Giocare nel Barcellona è sempre stato il mio sogno. Spero di restare qui ancora molti anni. Il club è meraviglioso, come i miei compagni. Per domani siamo carichi: sono partite importanti e ho molta voglia di giocare. Se ho ricevuto offerte per il rinnovo? Si stanno scrivendo cose inventate. Il Napoli è in crisi? Credo che il Napoli abbia una squadra di alto livello, sarà una partita difficile. Kvaratskhelia? È un giocatore che fa la differenza, va tenuto in grande considerazione per domani. Prepariamo bene tutte le partite: queste sono particolarmente speciali. Speriamo di fare bene domani”.

