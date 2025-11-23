Champions: Marciniak torna al Maradona!

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della partita di Champions e al Maradona torna Marciniak, l’arbitro polacco che nei quarti di finale contro il Milan penalizzò il Napoli,

Il match della quinta giornata di League Phase di Champions League, Napoli-Qarabağ FK, martedì 25 novembre alle 21:00, sarà diretto dal signor Szymon Marciniak (POL),

fischietto polacco.

Gli assistenti saranno: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL). Il IV sarà Wojciech Myc (POL), mentre al VAR ci saranno Paulus van Boekel (NED), coadiuvato da Ivan Bebek (CRO).

Comments

comments