Champions: Napoli e ora che succede?

Il Napoli perde la terza trasferta di fila in Champions.

Una delusione enorme considerando che altre sue italiane( Inter e Atalanta) sono attualmente nelle prime otto

Il Napoli ha sette punti ed è ventitreesimo in classifica, se nelle prossime due riuscisse a fare 4 punti dovrebbe qualificarsi ai playoff, forse ne potrebbero bastare anche meno ma non ci sono certezze.

la certezza é che, seppure, dovesse raggiungere i playoff di febbraio lo farebbe nelle ultime posizioni che lo porterebbe a scontrarsi con le escluse dalla qualificazione diretta giocando la partita di ritorno in trasferta.

