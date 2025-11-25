Champions – Napoli-Qarabag: McTominay segna e poi propizia il secondo gol. Vince il Napoli (2-0 65′ McTominay;Jankovic 72′ )

Champions – Napoli-Qarabag: Azzurri in campo per la vittoria, nel nome di D10S

90′ + 6′ il Napoli tiene il campo e la palla, contiene gli avversari e vince la partita. Ora i punti in Champions sono 7. Continua la strada per accedere ai playoff.

89‘ Entrano Vergara e Juan Jesus al posto di Neres e Buongiorno

74‘ Elmas al posto di Lang e Lucca per Hojlund

72′ Ancora lui… va in gol Scott McTominay complice la deviazione di un avversario la palla di insacca (autogol)

70′ buon momento del Napoli che spinge. Traversa di Neres!

65′ Goooooolllll del Napoliii segna Scott McTominay sugli sviluppi di un calcio d’angolo

64′ Prima sostituzione Napoli, cambio offensivo di Antonio Conte: entra Politano al posto di Beukema.

56′ Hojlund fallisce il penalty! Conclusione a mezza altezza e poco angolata, Kochalski respinge…nessuno pronto a raccogliere. Si resta sullo 0-0

55′ Ammonito Jankovic per proteste.

55′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Imbucata di Buongiorno che trova di nuovo Di Lorenzo in area: il capitano cade a seguito di un contatto e l’arbitro Marchiniak indica il dischetto

52′ Medina ha perso i sensi dopo una pallonetto involontaria di McTominay. Intervento immediato dei sanitari. Si riprende

50′ Noa Lang ammonito per un fallo tattico

22:01 inizia la ripresa, nessuna sostituzione

45‘ buon momento del Napoli negli ultimi minuti del primo tempo ma non riescono a segnare. Finisce il primo tempo.

40′ il Capitano Di Lorenzo servito ottimamente da Buongiorno inciampa davanti al portiere….da posizione clamorosa

35′ Lang sfugge sulla sinistra e va al cross, Neres si coordina per una rovesciata pazzesca che costringe il portiere Kochalski ad un intervento prodigioso. Un gesto tecnico che avrebbe meritato maggior fortuna

27′ McTominay cade in area a seguito di un contatto: l’arbitro non rileva alcunché

26′ Triangolazione Neres, Lobotka e Di Lorenzo: il capitano azzurro effettua un cross basso su cui Hojlund non riesce ad arrivare.

15′ Beukema per Neres: il brasiliano prova a servire Hojlund a centro area ma viene anticipato dal difensore.

10′ l’omaggio dei tifosi sugli spalti a Diego Armando Maradina: tutti intonano: “Olé, olé, Diego”, in onore del D10s per il quinto anniversario dalla sua scomparsa. Sciarpata delle due curve.

Ore 21:00 Partiti

Antonio Conte a Sky Sport: “Gutierrez? Sono cose che non posso controllare, la distorsione ci mancava: dispiace, parliamo di tante cose ma alla fine a avere o non avere i giocatori diventa di fondamentale importanza. Neres-Lang? C’è anche da calibrare delle energie, loro hanno fatto gol ed era giusto comunque dare fiducia per cercare di gestire anche l’aspetto emotivo da parte loro“.

Le formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov. Allenatore: Qurban Qurbanov

