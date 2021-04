Champions: PSG e Chelsea qualificate in semifinale, eliminate Bayern e Porto

Sono PSG e Chelsea le prime due squadre a qualificarsi alle semifinali di Champions League dopo aver eliminato rispettivamente Bayern Monaco e Porto.

Dopo una delle partite più belle della stagione il PSG perde 1-0 contro il Bayern, gol di Chupo-Moting, ma passa in virtù del 2-3 conquistato in trasferta all’andata. I parigini affronteranno la vincente di Borussia Dortmund-Manchester City.

Anche il Chelsea, come il PSG, perde il ritorno per 1-0 contro il Porto, rete di Taremi, ma supera il turno grazie al 2-0 in trasferta dell’andata. I londinesi incontreranno la vincente di Liverpool-Real Madrid.

