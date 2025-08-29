Champions: Tutte le date della fase campionato in attesa di conoscere quelle del Napoli

Le date della fase campionato
1^ giornata: 16–18 settembre 2025
2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
4^ giornata: 4/5 novembre 2025
5^ giornata: 25/26 novembre 2025
6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
8^ giornata: 28 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta
Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)