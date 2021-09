Che partita a San Siro! Finisce 2-2 tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Finale al cardiopalma.

Dopo un primo tempo in cui i bergamaschi erano riusciti a rimontare l’1-0 dell’Inter un finale tesissimo porta un punto ad entrambe le squadre. E’ 2-2.

Al minuto 87′ l’Atalanta era riuscita a metterla dentro con Piccoli ma pochi istanti dopo arriva la doccia gelata: in un’azione precedente il pallone è uscito e quindi non se ne fa nulla, si resta in parità.

Comments

comments