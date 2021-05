Che partita all’Olimpico. La Lazio di Simone Inzaghi ha ricevuto la visita del Genoa di Davide Ballardini.

La squadra di Simone Inzaghi resta in corsa per il quarto posto grazie ad una vittoria arrivata con molta fatica. In vantaggio 4-1 ad inizio secondo tempo, la Lazio si è vista quasi raggiunta dal Genoa che si è portato sul 4-3 ma non è riuscito nel finale ad agguantare i biancocelesti.

Comments

comments