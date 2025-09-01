Calciomercato

Cheddira va al Sassuolo e Hasa alla Carrarese

Pubblicato il

Ultime ore di calciomercato il Napoli lavora alle cessioni 

Cheddira finisce al Sassuolo

Hasa alla Carrarese

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top