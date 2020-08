Chelsea, colpo Chilwell dal Leicester: i Blues abbandonano la pista Reguilon

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, ha fornito, tramite Twitter, aggiornamenti di mercato sul Chelsea, che riguardano da vicinissimo anche il Napoli.

Il Chelsea, infatti, avrebbe praticamente definito l’arrivo di Ben Chilwell dal Leicester, abbandonando dunque la pista Reguilon, terzino di proprietà del Real Madrid che piace tantissimo agli azzurri: “Il Chelsea, ha l’accordo con Ben Chilwell e sarà completato nei prossimi giorni. L’inglese è sempre stato l’obiettivo principale come terzino sinistro, siamo agli ultimi dettagli. Quindi una concorrente in meno per Sergio Reguilon, obiettivo del Napoli“.

