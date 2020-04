La redazione di Sky Sport fornisce delle importanti indiscrezioni sul futuro di Mertens finito nel mirino del Chelsea di Frank Lampard.

Sembrerebbe, infatti, che il calciatore belga sia in contatto diretto con l’allenatore dei Blues mentre il suo rinnovo con il Napoli resta in standby. Un possibile arrivo di Mertens al Chelsea, inoltre, potrebbe anche sbloccare l’arrivo in Italia di Giroud conteso da Inter e Lazio.

