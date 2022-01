Chelsea, Tuchel: “Lukaku si è scusato, abbiamo chiarito”

Nel corso della conferenza stampa, Thomas Tuchel è tornato sulla situazione relativa a Lukaku, dopo quell’intervista fatta a Sky.

L’attaccante ex Inter ha guardato l’ultima partita del Chelsea dalla tribuna, data l’esclusione. Queste le parole del tecnico dei blues:

“Siamo felici di aver preso il tempo necessario per osservare la situazione con calma e parlare con calma. Lukaku si è scusato ed è tornato in squadra. Abbiamo avuto tempo per chiarire, ora pensiamo ad andare avanti. Per me la cosa più importante è che non volesse creare intenzionalmente rumore in vista di una partita così importante.”

