Chi è Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile nominato commissario per l’emergenza Coronavirus?

La maggior parte della popolazione italiana lo conosce per le varie conferenze, bollettini e aggiornamenti quotidiani sulla situazione dell’emergenza in Italia, ma proviamo a conoscerlo meglio.

Nato il 18 novembre del 1964 a Santi Cosma e Damiano, un paese in provincia di Latina, Borrelli ha una lunga esperienza nel Dipartimento della Protezione civile, iniziata nel 2002 e proseguita fino a diventarne capo per sostituire Fabrizio Curcio nel 2017.

Laureato in Economia e commercio, Borrelli è diventato revisore contabile e dottore commercialista.

Da direttore generale della Protezione Civile ha seguito in prima persona diverse vicende che hanno colpito il nostro paese come il terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009, il sisma in Emilia nel 2012 e il terremoto del centro Italia nel 2016.

Torniamo ai giorni nostri: il 31 gennaio 2020 viene nominato Commissario per la gestione dell’emergenza coronavirus in dal presidente Conte dopo il suggerimento del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Il ruolo di Borrelli è quello di coordinare le varie amministrazioni coinvolte, stesso compito che toccò Guido Bertolaso (attuale capo della Protezione Civile) nel 2003 nella vicenda Sars.

Tuttavia, la nomina di Borrelli ha dato via ad una serie di polemiche alimentate da una parte di popolazione. Come scritto in precedenza, parliamo di un revisore contabile e dottore commercialista, di certo non un medico, da qui sorge la prima, e forse più importante, polemiche generata dall’opinione pubblica: può un Ministro della Salute nominare commissario per l’emergenza Coronavirus uno che non è “del mestiere”?

In molti ricordano e criticano come l’attuale capo della Protezione Civile gestì l’emergenza dei vari terremoti dell’Aquila, Amatrice ed Emilia tra infinite polemiche da parte degli sfollati rimasti per anni nei prefabbricati.

Altri invece ricordano alcune sue infelici dichiarazioni dopo il sisma che colpì l’isola di Ischia: Borrelli dichiarò che gli effetti del sisma erano stati amplificati dalla presenza di tante costruzioni realizzate senza permessi.

Insomma, un passato al chiaroscuro che ha fatto e sta facendo tanto discutere la popolazione italiana che sta vivendo il momento peggiore dal dopo guerra ad oggi.

