Chi è la DW Sports Management di William D’Avila, il nuovo procuratore di Osimhen

Victor Osimhen, nel corso della trattativa con il Napoli, ha cambiato procuratore affidandosi a William D’Avila ed alla sua DW Sports Management.

Un cambio che ha procurato anche qualche problema a livello legale con la vecchia procura; ma, lo scopo qui non è entrare in questa vicenda. Più che altro, si vuole andare a vedere più da vicino proprio la DW Sports Management, l’agenzia di William D’Avila che ha preso in procura proprio Victor Osimhen. D’Avila che è legato a Jorge Mendes, molto vicino a De Laurentiis e procuratore di Gattuso.

DW Sports Management ed il possibile salto di qualità con la trattativa Osimhen

Principalmente l’agenzia di procura di William D’Avila si occupa di calciatori che fanno parte dell’Under 23 della nazionale nigeriana e turca; i principali club con cui tratta, poi, fanno parte proprio della Nigeria e della Turchia con l’aggiunta di alcuni club dell’Arabia Saudita. Un’agenzia nata da pochi anni e questo lo si può intuire proprio dal fatto che i giocatori che hanno scelto la procura della DW sono tutti giovani e con un valore di mercato che non va oltre i 20 milioni di euro.

Transfermarkt, infatti, riporta che il giocatore con il valore più alto è Emmanuel Dennis, nigeriano, attaccante del Club Bruges; il suo valore, prima della sosta, è arrivato a toccare 17 milioni ed ora si attesta sui 13,50. Un altro giocatore tra quelli con valore più alto è Nakamba, mediano, che è arrivato ad un valore di 10 milioni di euro. Il fatto che sia da pochi in giro la DW si può intuire anche dai numeri dei profili ufficiali social; tra Instagram, Facebook e Twitter il totale arriva a poco meno di 2.000 “followers”.

Insomma, entrare nella trattativa tra Napoli e Lille per Osimhen può costituire un trampolino di lancio per l’agenzia di D’Avila, per farsi conoscere meglio dai tanti calciatori. E magari, con una buona riuscita dell’operazione per la propria immagine, convincerli a passare sotto la propria procura.

