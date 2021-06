Chi è Mady Camara, mediano dell’Olympiacos finito nel mirino del Napoli

Le indiscrezioni delle ultime ore vedono Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos, finito nel mirino del Napoli.

L’esordio nel calcio professionistico di Camara avviene nel 2016/17 in Ligue 2 all’Ajaccio. Appena arrivato in Francia gioca 18 partite segnando 2 gol. Nel 2018/19 passa all‘Olympiacos Piraeus dove gioca tutt’ora.

Si parla di un calciatore guineano classe 1997. Quest’anno all’Olympiacos ha collezionato ben 46 presenze segnando 4 reti e fornendo 4 assist.

Camara non è un centrocampista tecnico ma forza e costanza fanno di lui un perfetto mediano da affiancare ad un centrocampista di qualità come Fabian Ruiz. Numericamente quindi, il guineano dovrebbe andare a sostituire Bakayoko.

Il Napoli ha messo gli occhi su di lui e non è l’unica squadra: Arsenal, Milan e Lione sono solo alcune delle società che vorrebbero accaparrarsi questo calciatore gestito tra l’altro dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Zinedine Machach.

Per cederlo il presidente del club greco avrebbe fissato una base d’asta che partirebbe dai 15 milioni di euro.

