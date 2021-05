Chi è Sergio Conceiçao: dal doblete con il Porto alla duttilità tattica

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Sergio Conceiçao sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Sergio Conceiçao è l’attuale allenatore del Porto che allena dal 2017 e con il quale ha vinto due campionati portoghesi, una Coppa Nazionale del Portogallo e la Supercoppa Portoghese. Nella scorsa stagione è riuscito a fare un importante doblete conquistando sia il campionato che la Coppa Nazionale.

Quest’anno, invece, si è classificato secondo in campionato, alle spalle dello Sporting, ed ha portato il Porto fino ai quarti di Champions battendo la Juventus agli ottavi e venendo eliminato successivamente dal Chelsea.

Dal punto di vista tattico si distingue per la grande duttilità tattica. Il suo modulo principale è il 4-4-2 ma in stagione ha anche utilizzato il 4-2-3-1 o il 4-3-3, entrambi moduli utilizzati anche dal Napoli di Gattuso, o addirittura il super difensivo 5-4-1 (contro il City in Champions) o un più offensivo 4-2-1-3 (contro il Marsiglia in Champions).

Una caratteristica fondamentale del suo gioco è il pressing altissimo che chiede di fare alla propria squadra. L’obbiettivo è sempre quello di una riconquista rapida del pallone cercando di pressare il portare di palla e di chiudere le linee di passaggio. In conseguenza di ciò la difesa gioca con una linea molto alta a ridosso del centrocampo. Un esempio, come possiamo vedere nella seguente foto, lo si ha proprio nella gara d’andata degli ottavi di Champions vinta contro la Juventus.

