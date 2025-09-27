Calciatori del Napoli

Chi sostituirà Olivera e Spinazzola?

Pubblicato il

Out la linea mancina con le assenze di Spinazzola e Olivera Conte valuta l’alternativa 

una potrebbe essere l’esordio di Gutierrez,

l’altra Mazzocchi che, però, contro il Pisa è stato assente per problemi fisici

