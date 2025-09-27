Chi sostituirà Olivera e Spinazzola?

Out la linea mancina con le assenze di Spinazzola e Olivera Conte valuta l’alternativa
una potrebbe essere l’esordio di Gutierrez,
l’altra Mazzocchi che, però, contro il Pisa è stato assente per problemi fisici
Out la linea mancina con le assenze di Spinazzola e Olivera Conte valuta l’alternativa
una potrebbe essere l’esordio di Gutierrez,
l’altra Mazzocchi che, però, contro il Pisa è stato assente per problemi fisici
Milan-Napoli: Alla vigilia Allegri anticipa Conte
Serie A l’anticipo del sabato finisce in pari
Napoli è emergenza! Out 4 calciatori
Antonio Conte in conferenza prima di Milan-Napoli: “Problemi in difesa? Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio”
Aurelio de Laurentiis al Capalbio Film Festival: “Milan-Napoli? Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore”
Verso Milan-Napoli Beukema: Che onore giocare con i campioni d’Italia
Sky: Da valutare le condizioni di Rrahmani
Napoli: Il report di venerdì
Hojlund calciatore quasi per caso con una grande responsabilità
Verso Milan-Napoli: Leao completamente recuperato.