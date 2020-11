Chiacchio: “Ricorso su Juve-Napoli? Dopo Reggiana-Salernitana ci sono tanti buoni auspici”

Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli può presentare ricorso entro i 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte Sportiva d’Appello. Se si anticipa il deposito del ricorso si anticiperà anche l’udienza. Dopo Reggiana-Salernitana ci sono tanti buoni auspici. Perché una società di Serie B che non disputa una gara deve essere esentata dalla penalizzazione del punto in classifica, invece una società di Serie A deve ricevere il punto di penalizzazione? Soprattutto in presenza del documento dell’ASL che il Napoli ha e la Reggiana non aveva. Bisognerà attendere che si costituiscano le altre parti, ossia FIGC e Juventus, e potranno farlo entro 10 giorni dal deposito del decorso”.

