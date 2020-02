Chiariello: “Atalanta un esempio da seguire per il calcio fatto con i conti a posto”

Umberto Chiariello è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show per parlare dell’Atalanta e dell’ottima prova fatta in Champions League.

Per il giornalista, il club bergamasco è un esempio da seguire per il calcio che riesce a fare con i conti a posto. Di seguito il suo intervento:

“Quando ci sono conoscenze ed organizzazione, investimenti, non si può più parlare di miracolo. L’Atalanta è un esempio da seguire, ma non è il target del Napoli, è da seguire per la capacità di fare calcio con i conti a posto.

L’Atalanta è quella con il fatturato più basso negli ottavi di finale di Champions League, meno della metà di tutte le altre eppure non ci mette molto a dare quattro palloni al Valencia.

I soldi nel calcio sono quasi tutto, a volte con organizzazione, intuizione e talento, si va oltre al denaro e si ottiene che i Davide battono i Golia.“

