Chiariello: “Il Napoli abbina sempre due grande o due piccoli in avanti, quando vedremo un attacco diverso?”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, che ha detto la sua sulla prossima partita di campionato che vedrà impegnato il Napoli di Ancelotti contro il Brescia di Corini.

“Credo che con il Brescia Ancelotti continui la strada del turn over. La cosa che mi ha lasciato perplesso nelle formazioni delle ultime due gare è stata la scelta delle coppie d’attacco. Il 442 viene fatto per usare proprio due attaccanti centrali. A Lecce, vedere giocare Milik con Llorente, è stato curioso, e la risposta è stata tiepida da parte del polacco. Poi c’è stata la scelta Lozano Mertens che con il Liverpool aveva senso, perchè si giocava a campo aperto; contro il Cagliari, invece, ci sta molto meno. Prima il calcio era più semplice, i ruoli erano definiti. Le coppie d’attacco erano composte dal giocatore rapido e piccolo fisicamente e da quello grosso. Da sempre ci sono state queste coppie. Il Napoli abbina sempre o due grandi o due piccoli. Ma tornare alle scelte naturali no? Quando vedremo Lozano e Llorente oppure Milik e Mertens? Torniamo ad un calcio normale”.

Comments

comments