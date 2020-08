Chiariello: “Osimhen? Vedo una somiglianza con l’attuale Zapata”

Umberto Chiariello si è voluto esprimere su Victor Osimhen, dove lo ha paragonato all’attuale Duvan Zapata dell’Atalanta.

A seguire le sue parole:

“Cavani? Non vedo una somiglianza come Cavani. Come caratteristiche sì, come Cavani è uno che attacca gli spazi, non gioca spalle alla porta. Ma se devo dire a chi somiglia ti dico il parere del preparatore della Nigeria che lo paragona a Drogba per fisicità e ad Eto’o per la corsa.

Cavani era un quattrocentista mentre lui è proprio uno sprinter, fortissimo nei 100 metri e non nei 400. Io vedo una somiglianza con l’attuale Zapata che era venuto dalla Colombia che è uno completo spalle alla porta ed in progressione, già se fosse Zapata mi accontenterei.“

