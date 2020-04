Chiariello sui rinnovi: “De Laurentiis sta rischiando tutto con i diritti d’immagine, ne vale la pena?”

Umberto Chiariello, nel suo intervento a Punto Nuovo Sport Show, ha voluto parlare dell’argomento rinnovi in casa Napoli.

La domanda che si pone Chiariello è se vale la pena rischiare tutto per la causa sui diritti d’immagine, per via dell’ammutinamento. Di seguito il suo intervento:

“Sarò molto rapido nel parlare del Napoli, c’è un solo argomento che vorrei sottoporre. De Laurentiis è un bravo imprenditore, molto capace e davvero intelligente. Non capisco perché non si rende conto che sta rischiando di rovinare tutto il lavoro fatto in questi anni perché incaponito con i danni d’immagine.

I calciatori stanno aspettando l’unico momento che hanno per avere voce in capitolo nei confronti del presidente. Nessuno di loro contesta la sanzione, sanno di aver sbagliato, nessuno di loro vuole trattare l’entità di quella sanzione.

Non si può pensare che io rinnovi un contratto sapendo che poi mi farai causa, chi va via ha la spada di Damocle sul collo, è evidente che tutti diranno di non voler parlare fin quando non si metterà per iscritto che non si farà causa. Per 5 milioni, ne vale la pena rinnovare la vita di un club?

