Chiariello sulla separazione Insigne-Raiola: “Sono molto contento”

Umberto Chiariello, giornalista anche di Radio Punto Nuovo, commenta la separazione tra Lorenzo Insigne e Mino Raiola.

Per Chiariello Raiola è un “abbraccio mortale, ti fa guadagnare tanto ma rovina tante carriere”; di seguito il suo pensiero:

“Sono molto contento che Insigne si sia liberato da Raiola che per me è un abbraccio mortale. Ti fa balenare tanti guadagni, li arricchisce sicuramente ma rovina tante carriere. Tolto Ibrahimovic, che ha una tenuta mentale diversa, ma vedete gli altri su cui ha messo gli occhi.

Balotelli, Donnarumma che fa delle odissee per rinnovare, Insigne che ora va verso il rinnovo della vita e non ha bisogno di procuratori da pagare per restare. Basta un avvocato che sappia fare i contratti e finisce lì.

Sono contento che vada a diventare una bandiera per sempre e spero possa restare anche Mertens che non ha firmato e più giorni passano e più si allontana e lo trovo folle.“

