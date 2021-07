Chiellini: “Sognavamo la finale dell’Europeo da tre annI”

Il capitano della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo splendido cammino fatto fino ad ora all’Europeo.

“Si sta avvicinando quello che abbiamo sognato in questi tre anni, quello che piano piano il mister ci ha inculcato nella testa goccia dopo goccia. È stato un crescendo di emozioni, un crescendo che ci ha portato a fare questo grande Europeo e ad avere la convinzione di poter arrivare fino in fondo. È chiaro che un po’ di tensione in più man mano che si avvicina la partita arriverà, ma sono certo che saremo bravi a trasformare la tensione in maniera positiva per giocare e anche sdrammatizzare tutta questa pressione che è normale avere addosso. Avremmo preferito giocare a Roma, questo è poco ma sicuro, ma giocheremo per tutta l’Italia e speriamo di vivere un’altra serata fantastica insieme.

Dovevamo decidere le curve, si e’ confuso e ha scelto male, gliel’ho fatto notare scherzando. Abbiamo fatto un Europeo straordinario. Ogni giocatore ha messo il proprio ingrediente dentro un piatto unico. Se siamo qui e’ merito di tutti e di un grande chef (Mancini, ndr) che ha saputo scegliere e dosare i pezzi giusti”.

