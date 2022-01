Chiellini sugli squalificati in Supercoppa: “Regolamento da cambiare”

Il regolamento della Supercoppa Italiana va cambiato, almeno è quanto ha detto Chiellini alla vigilia della finale contro l’Inter.

“Faccio un appello per cambiare il regolamento: non ha senso che chi è ammonito in campionato debba saltare la finale. È una cosa che non ha logica, mi auguro chi di dovere faccia il suo al più presto, per favorire lo spettacolo.

Noi giocheremo senza Juan (Cuadrado n.d.r) e Matthijs (de Ligt n.d.r) e va bene, però cambiamola questa cosa. È giusto che in questa gara giochino i migliori, non ha senso che per un giallo in campionato uno debba saltare questa partita”.

