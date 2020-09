Chiellini sulla nuova stagione: “Partiamo per vincere”

Giorgio Chiellini, a margine della presentazione di Mate (communication web agency), ha parlato a Sky della prossima stagione.

Il difensore della Juventus si è espresso così a tal proposito:

“Sarà un’altra annata strana e difficile, dal momento che ci saranno ancora i residui di un’estate pazza, venuta dopo il lockdown. Come sempre partiamo per vincere, siamo fiduciosi. Abbiamo tanto da dare e da divertirci. Arrivare al risultato finale sarà un percorso lungo e difficile, ma stiamo bene e non vediamo l’ora di cominciare.

A livello personale per me è stato un anno difficile. La prima volta alle prese con un infortunio così grave. A 35 pensavo di averla scampata. Stare fuori è dura, l’augurio per quanto mi riguarda è di una buona salute. Con la continuità verrà tutto il resto.“

