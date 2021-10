Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dell’episodio di razzismo verso Koulibaly successo al Franchi di Firenze.

Di seguito le sue parole:

“E’ inaccettabile ciò che è successo. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l’Italia per me non è un paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi.“

