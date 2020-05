Chiesa: “Le nuove positività non ci hanno turbati. Juventus? Ora non penso al futuro”

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del suo futuro e della ripresa della Serie A.

“Il futuro? Non ci sono trattative in corso, c’è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e al mio fianco c’è sempre mio padre. Di fatto il mio assistente personale è lui. Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di avere un agente. In futuro chissà. Ho parlato spesso con il presidente, Barone e Pradè negli ultimi mesi, adesso mi interessa solo il presente e non il futuro. Mi alleno tutti i giorni, cercando di raggiungere gli obiettivi a breve termine, come per esempio la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà.

Se chiamano Juve o Inter trovano occupato? Il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico. Devo crescere ancora, sono il primo a capire che ho molta strada da percorrere. Sia Paulo Sousa che Pioli mi hanno sempre detto che a calcio si gioca principalmente con la testa. Spesso la mia generosità mi porta a compromettere la prestazione, per questo capita di arrivare poco lucido sotto porta. Voglio segnare con più regolarità, provando così ad avvicinare mio padre che in Serie A ha segnato 138 reti.

I medici stanno facendo un lavoro straordinario, non dobbiamo avere paura perché siamo in ottime mani. Voglio tornare presto a giocare, chiudendo una stagione difficile e complicata con una salvezza che la Fiorentina ha il dovere di ottenere. I positivi nel club? La squadra ha grande fiducia nello staff medico, parlo spesso il dottor Pengue che è bravissimo. La notizia delle nuove positività non ci ha turbati”.

L’intervista completa, sulle pagine del Corriere dello Sport.

