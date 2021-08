Chievo Verona, favola finita: nessun acquirente trovato

Per il Chievo Verona la favola è finita. In Comune non si è presentato nessun acquirente, resta il termine FIGC del 24 agosto.

Il fatto che non ci sia stato nessun acquirente fa calare il sipario sulla sua possibile ammissione in Serie D. Pellissier, storico capitano del club, ha commentato con amarezza questa notizia:

“Oggi purtroppo è conclusa la storia di quella società che mi ha dato tantissimo. È uno dei giorni più tristi della mia vita. Ci ho provato con tutte le forze, e speravo veramente di riuscire a ripartire con un’altra società e continuare questa storia fantastica, sarebbe stato meraviglioso. Ma purtroppo non ce l’ho fatta.”

A riportare la notizia è il portale online della Gazzetta dello Sport.

Comments

comments