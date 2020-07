Chiffi e Roma-Fiorentina: l’ennesima stortura del regolamento che sta condizionando i risultati

Può definirsi fallimentare la gestione della coppia Nicchi-Rizzoli? A contare i troppi errori arbitrali che hanno ‘modificato’ i risultati di tante partite sembrerebbe proprio di sì.

Di certo il regolamento scritto con troppe regole che si prestano a interpretazioni soggettive non aiuta gli arbitri. Il che non li scagiona soprattutto quando ignorano il VAR che come mezzo tecnologico funziona anche troppo bene, come hanno dimostrato i quattro gol annullati GIUSTAMENTE per fuorigioco in Napoli-Sassuolo.

L’ultimo episodio che ha scatenato molte polemiche è il gol della vittoria della Roma con la Fiorentina.

Ricordiamo l’episodio. Mentre la Roma impostava un’azione al limite dell’area di rigore della Fiorentina il pallone viene toccato dall’arbitro Chiffi; sul proseguo dell’azione la Roma conquista un calcio rigore trasformato poi da Veretout dando la vittoria ai giallorossi per 2-1.

Cosa dice il regolamento.

Regola 9 – 1. PALLONE NON IN GIOCO

Il pallone non è in gioco quando:

• ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria;

• il gioco è stato interrotto dall’arbitro;

• tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e

– una squadra inizia un attacco promettente o

– il pallone entra direttamente in porta o

– cambia la squadra in possesso del pallone

In tutti questi casi, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro.

La cosa che avrebbe dovuto valutare l’arbitro Chiffi in un millesimo di secondo:

Se il pallone è entrato direttamente in porta (Risposta: NO). È cambiata la squadra in possesso del pallone? (Risposta: NO). Una squadra ha iniziato una promettente azione d’attacco? (Risposta: SÌ e quindi Chiffi ha sbagliato e il gioco andava ripreso con una rimessa dell’arbitro con la consegna del pallone a chi ne era in possesso al momento del suo tocco).

Domanda.

Come per tante altre regole scritte in maniera contorta e soggette a interpretazioni arbitrali spesso sbagliate, nel ‘Punto 1 della Regola 9’ non bastava scrivere semplicemente:

“In caso di tocco dell’arbitro il gioco va interrotto e ripreso con la consegna del pallone da parte dell’arbitro alla squadra che ne era in possesso?”

Se avessero semplificato la regola probabilmente oggi la Fiorentina in classifica avrebbe un punto in più. La Roma invece ne avrebbe due in meno…scusate se è poco…potrebbero dire in casa Milan!

