Chiffi, Valeri e Mariani: gli altri tre protagonisti della lotta Champions

Il primo passo verso la Champions è stato fatto oggi con le designazioni degli arbitri delle tre gare decisive.

Chiffi: L’arbitro della sezione di Padova è stato designato per Napoli-Verona che, come le altre due gare, è in programma domenica alle 20:45. E’ passato alla storia per aver espulso Douglas Costa per uno sputo a Di Francesco durante un Juventus-Sassuolo del 2018. Quest’anno ha fatto parlare di sé per non aver riportato nel referto l’aggressione verbale subita da parte dei dirigenti della Juventus nell’intervallo della sfida con l’Udinese. Era al Var domenica scorsa in Fiorentina-Napoli nel quale si è reso protagonista per aver segnalato all’arbitro Abisso il rigore su Rrahmani.

Valeri: L’arbitro della sezione di Roma dirigerà invece Bologna-Juventus. I tifosi del Napoli lo ricorderanno bene per quella famosa semifinale di Coppa Italia del 2017 persa 3-1 contro la Juventus a Torino dove il direttore di gara si rese protagonista per alcune decisioni che favorirono i bianconeri. Era ieri al Var nella finale di Coppa Italia tra la Juventus e l’Atalanta ed anche in questo caso le mancate segnalazioni di un presunto rigore su Pessina e di un fallo di Cuadrado nell’azione dell’1-0 bianconero hanno scatenato diverse polemiche. Designazione che risulta essere poco intelligente dato che semmai dovesse sbagliare anche in buona fede potrebbero comunque derivarne molteplici polemiche.

Mariani: Sicuramente uno dei migliori arbitri in questa stagione. A lui sono stati affidati molti big match del campionato che concluderà dirigendo Atalanta-Milan, gara clou di quest’ultima giornata.

