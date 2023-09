Chiuso il calciomercato le probabili liste del Napoli per il campionato e la Champions

Chiusa ufficialmente la sessione estiva del calciomercato 2023-24. Appuntamento al 2024 con la sessione invernale che va dal 2 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio.

Non fanno più parte della rosa del Napoli che ha chiuso con lo Scudetto la scorsa stagione Marfella (svincolato), Bereszynski (fine prestito), Kim (passato al Bayern Monaco dopo che il club bavarese ha pagato al Napoli la clausola risolutoria di circa 58 milioni di euro), Ndombele (fine prestito), Lozano passato al PSV.

In entrata invece il Napoli ha riscattato dal Verona Simeone per 12 milioni di euro e Raspadori dal Sassuolo per 26 milioni di euro. Ha ripreso in prestito dall’Atalanta Gollini, rientrati dai prestiti il difensore Zanoli dalla Sampdoria e il portiere Contini dalla Reggina. Inoltre sono arrivati il difensore brasiliano Natan, il centrocampista svedese Cajuste e l’attaccante danese Lindstrom.

In attesa delle ufficialità vediamo, in base a quanto previsto dalle rispettive normative sul tetto delle rose, la possibile lista dei calciatori del Napoli utilizzabili in campionato, Coppa Italia e Supercoppa e quella invece dei calciatori utilizzabili in Champions League.

Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Per la stagione 2023-24 la normativa sul tetto delle rose prevede la possibilità per ogni club di iscrivere a queste competizioni:

Un numero illimitato di calciatori nati a partire dalle ore 0:00 del 1 gennaio 2001 (Under 22) .

. Massimo 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 2001.

Di questi 25:

– almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio del club

(calciatore di una qualsiasi nazionalità che tra i 15 e i 21 anni di età è stato tesserato per quel club per un periodo anche non continuativo di 36 mesi o 3 stagioni intere);

nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 4 gli slot mancanti NON possono essere riempiti da calciatori con un altro status;

– almeno altri 4 devono essere cresciuti nel vivaio di un qualunque club italiano

(calciatore di una qualsiasi nazionalità che tra i 15 e i 21 anni di età è stato tesserato per un qualunque club italiano per un periodo anche non continuativo di 36 mesi o 3 stagioni intere);

nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 4 gli slot mancanti NON possono essere riempiti da calciatori con un altro status;

– 17 senza alcun vincolo.

Questa la possibile lista:

Champions League (vale per tutte le competizioni europee).

Per la stagione 2023-24 la normativa sul tetto delle rose prevede la possibilità per ogni club di iscrivere a queste competizioni i calciatori in due liste.

Lista A (almeno due portieri):

Massimo 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 2002.

Di questi 25:

– almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio del club

(calciatore di una qualsiasi nazionalità che tra i 15 e i 21 anni di età ha fatto parte della rosa di quel club per un periodo anche non continuativo di 36 mesi o 3 stagioni intere);

nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 4 gli slot mancanti NON possono essere riempiti da calciatori con un altro status;

– almeno altri 4 devono essere cresciuti nel vivaio di un qualunque club italiano

(calciatore di una qualsiasi nazionalità che tra i 15 e i 21 anni di età ha fatto parte della rosa di un qualunque club italiano per un periodo anche non continuativo di 36 mesi o 3 stagioni intere);

nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 4 gli slot mancanti NON possono essere riempiti da calciatori con un altro status;

– 17 senza alcun vincolo.

Lista B:

numero illimitato di calciatori nati a partire dalle ore 0:00 del 1 gennaio 2002 (Under21) che hanno fatto parte del club per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno di età in poi.

In base alla normativa citata, rispetto alla lista per il campionato, Kvaratskhelia e Natan per l’UEFA non sono più degli Under ma vanno ad occupare gli slot tra i 17 over 21.

Questa la possibile lista:

