Chiuso il calciomercato torna protagonista il campo: tutte le partite del mese ‘terribile’ del Napoli

Andata in archivio anche la sessione invernale del calciomercato 2021-22 da oggi le squadre di Serie A tornano a concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione.

Il Napoli in particolare è atteso da domenica 6 febbraio a domenica 6 marzo da sfide che decideranno la stagione degli azzurri.

In Europa il doppio confronto con il Barcellona, in campionato i big match con Inter, Milan e Lazio: tutte partite che diranno se il Napoli dovrà puntare solo a un piazzamento tra le prime quattro in campionato oppure sognare traguardi prestigiosi.

Queste le 7 partite (3 al Maradona e 4 in trasferta) che attendono il Napoli nel mese ‘terribile’:

6 febbraio: Venezia-Napoli

12 febbraio: Napoli-Inter

17 febbraio: BARCELLONA-NAPOLI (andata play off Europa League)

21 febbraio: Cagliari-Napoli

24 febbraio: NAPOLI-BARCELLONA (ritorno play-off Europa League)

27 febbraio: Lazio-Napoli

6 marzo: Napoli-Milan.

