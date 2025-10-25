Chivu dopo la sconfitta:”Ci siamo disuniti e abbiamo perso energie”

Le dichiarazioni del mister nerazzurro dopo la sconfitta con il Napoli

“Abbiamo provato a ribaltarla nel secondo tempo ma dopo il 2-0 e il 2-1 non siamo riusciti a mantenere lucidità, e abbiamo subito anche il terzo. Sul 3-1 partita chiusa. Due pali e spreco di energia. Noi non ci lamentiamo. Io trasmetto valori ai miei ragazzi. Acerbi? Non ho visto sofferenza. Il Napoli ha seguito la scia delle cose buone del primo tempo”.

