Christillin sul caos Superlega: “Quello che è successo è stato molto brutto”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta le parole di Evelina Christillin, consigliere FIFA, sulla vicenda legata alla Superlega.

Questo il commento della Christillin, consigliere FIFA:

“Sanzioni per i club? Conosco bene Ceferin e non ho mai visto una persona così decisa come lo è lui. Sono legata agli Agnelli e sono una grande tifosa della Juventus, ma quello che è successo con la Superlega è stato molto brutto. Questo è stato un sassolino che si è trasformato in una valanga che non si sapeva dove andasse a finire.

La FIGC si è schierata subito con Ceferin e UEFA; ora si tira da tutte le parti e c’è uno statuto che all’art. 51 parla chiaro.”

