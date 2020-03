Christillin, membro Comitato UEFA: “Per ora Europei confermati”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuta Evelina Christillin, membro del Comitato Esecutivo UEFA, che ha parlato dell’Europeo e delle possibili misure.

La Christillin per ora ha confermato gli Europei di giugno e trova triste cristallizzare la Serie A. Di seguito le sue parole:

“La UEFA è un organismo sportivo e come tale obbedisce agli ordini che arrivano dai governi nazionali. Ci sono atteggiamenti ancora molto difformi, quindi credo che l’Unione Europea debba dare una direttiva generale.

Durante il consiglio federale ero collegata insieme al presidente Agnelli per capire se avessimo possibilità di via libera per le squadre italiane ad entrare in Spagna.

L’argomento Europei non è stato ancora toccato; in questo momento il campionato Europeo è stra confermato, ma magari domani non lo sarà più.

Non posso dire di cristallizzare la Serie A, sarebbe triste vincere così. Vero è che l’Inter è parecchio indietro attualmente, ma ha ancora una gara da recuperare. Tavolo tra UEFA e Leghe? Non ho sentito il presidente Ceferin, ma presumo ci sarà vista la situazione.

