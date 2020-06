Christillin: “Sogno una finale Champions Juventus-Napoli”

Evelina Christillin, membro italiano dell’esecutivo UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss.

“Si sta parlando di una final eight in gara secca e in un’unica città. Ceferin e Marchetti ci stanno lavorando in prima persona.

Giocare tutta la stagione di Champions a Lisbona sarebbe una decisione auspicabile, ma non so se verrà scelta, ma concentrare tutte le gare in una sola città sarebbe la soluzione ideale.

Ho un sogno per quanto riguarda la finale: una sfida tutta italiana tra Juventus e Napoli, speriamo possa accadere”

