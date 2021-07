Christillin: “Togliere la medaglia dal collo gesto di chi non sa perdere”

Evelina Christillin, membro della FIFA, ai microfoni de Il Mattino ha parlato del gesto dei calciatori inglesi che si sono sfilati dal collo la medaglia del secondo posto dopo la finale degli Europei 2020 persa con l’Italia.

“Togliere la medaglia dal collo gesto di chi non sa perdere. Lo stile british a Wembley ce l’aveva Mattarella ed il gesto degli inglesi di togliersi la medaglia mi ha colpito.

Gli inglesi pensavano di aver già vinto la finale, per loro perdere è stato come cadere dal decimo piano. Hanno fischiato anche i giocatori della loro squadra dopo gli errori, oltre agli insulti razzisti per i rigori falliti.

Si è superato il limite e la colpa è di un certo utilizzo dei social”.

