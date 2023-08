Ci siamo! Riparte il campionato. Così Rudi Garcia prima di Frosinone-Napoli:”Senza Kvara e con Raspa dal 1′ “

Le dichiarazioni dell’allenatore azzurro in conferenza stampa prima del debutto in campionato



“Non vediamo l’ora di debuttare e dare il massimo domani. Kvara si ferma per precauzione, preferiamo tenerlo a casa oggi per averlo poi nelle migliori condizioni. Restare nella confort zone? L’importante è avere domani dal fischio d’inizio la massima voglia e il giusto atteggiamento. Domani per noi solo la vittoria. Il mercato del Napoli? Natan, Cajuste sono arrivati, io parlo solo della gara di domani. Per il mercato più di me sa Meluso. Più che favorita, siamo tra i favoriti quest’anno, altre squadre si sono rinforzate, ma noi puntiamo in alto. A parte Kim tutti confermati, quelli che lo scorso anno hanno giocato di più. Abbiamo 5 cambi e qualità in questa rosa li userò nel corso della gara per il bene del Napoli. Ho trovato dei giocatori con talento, persone perbene, gruppo che pensa collettivamente, ama lavorare. Domani niente scuse, saremo pronti. Sono contento di come risponde la rosa al lavoro in allenamento. Idee nuove? Si vedrà in campo, nel gioco. Dopo la partita si può spiegare qualcosa in più. Trovo una serie A diversa rispetto alla mia precedente esperienza, ora si gioca un calcio più offensivo, molte squadre giocavano (nel corso della mia esperienza con la Roma) a tre o a cinque e questa cosa è rimasta più in Italia. In Francia il Marsiglia somiglia un po’ al Napoli. La pressione? Quella c’è sempre per tutti. Anche al Lille, nel 2011 ho vinto campionato e coppa di Francia (e non accadeva da anni) e poi sono rimasto (non è mai semplice restare dove si è vinto qualcosa di importante). Natan e Cajuste? Lasciamo loro il tempo di adattarsi e imparare la lingua. Sono contento di come entrano in campo… sono pronti. Darò qui il meglio di me per portare la squadra lontano. Sono sereno, concentrato. La vera sfida parte domani. Al posto di Kvara domani? Elmas, Raspadori? Nella mia testa può giocare anche Lozano. Sto provando giocatori che hanno la qualità di essere polivalente. Devono essere bravi a ricoprire più ruoli, per me è una buona qualità. Domani inizierà Raspa. Con Osimhen e Simeone possiamo mettere peso in avanti. La filosofia del NAPOLI? Squadra camaleonte…se sei stanco di corpo usi la mente per essere più efficace. La velocità ci può aiutare soprattutto a livello offensivo”.

