Ciclismo, nasce in Campania la Challenge “Crescenzo D’Amore” in memoria dello sfortunato campione

Crescenzo D’Amore fu campione del mondo juniores nel 1997 a San Sebastian e ha perso la vita in tragiche circostanze nello scorso mese di dicembre. La vicenda ha fortemente colpito il ciclismo campano che ha inteso ricordare lo sfortunato campione con una kermesse dedicata ai più giovani.

E’ stata una delle prime idee che il rinnovato Comitato regionale della Federciclismo presieduto dal professore Umberto Perna ha voluto realizzare per lo sviluppo del mondo agonistico, e per ricordare le gesta di quel ragazzo tanto vigoroso e talentuoso da portare in Campania il titolo iridato. Il piu’ importante per il ciclismo juniores, nel 1997.

Nasce così il trofeo “Campania Challenge Crescenzo D’amore” che ha lo scopo di promuovere il movimento ciclistico giovanile per le categorie Esordienti e Allievi M/F nella doppia specialità strada e pista. La presentazione del progetto dedicato al compianto Crescenzo avverrà sabato 22 ore 16.00 presso il velodromo Vincenzo Capone di Marcianise, alla presenza del papà di Crash Francesco D’amore. Al termine di ogni prova sarà prevista l’assegnazione di maglia di leader virtuale della classifica, nel percorso di varie tappe su strada e in pista che determineranno la graduatoria finale.

Tutte le maglie saranno offerte dall’azienda Daniello Sportswear di Paolo D’aniello mentre l’altro importante sponsor che ha voluto onorare il progetto è stata l’azienda Rea trasporti dell’appassionato Raffaele Rea che si sta’ impegnando per organizzare anche una delle prove a Casalnuovo di Napoli per il 2 giugno.

La challenge terrà conto di tutte le gare regionali inserite in calendario alla data dell’ apertura stagionale. A fine anno la cerimonia di premiazione degli atleti e delle società si svolgerà a Brusciano, citta’ dove viveva Crescenzo.

“E’ il primo pensiero che ho inteso perseguire con la squadra che mi onoro di rappresentare dopo la nomina del nuovo direttivo. – ci dice con un pizzico di comprensibile orgoglio il presidente della Federciclismo Campania Umberto Perna – Stiamo affrontando in questi giorni diverse questioni organizzative, al fine di consentire una partenza lanciata del movimento in un 2025 che si preannuncia per la nostra regione pirotecnico. Crescenzo era uno di noi, l’immagine forse più bella e gaudente delle pedalate vincenti della Campania in giro per il mondo. Creare una maglia che lo ricorsi riteniamo serva da stimolo fortissimo per i giovani che sognano di ripercorrerne le orme”.

