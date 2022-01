Cioffi è il 27° calciatore che Spalletti in questa stagione utilizza in una partita ufficiale

Nato a Maddaloni il 19 dicembre 2002 l’attaccante fella Primavera Antonio Cioffi ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia del Napoli.

Contro la Fiorentina il giovane attaccante non solo ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia del Napoli, ma ha collezionato la prima presenza in assoluto in Coppa Italia.

Cioffi proprio contro la Fiorentina ha fatto il suo esordio in Serie A la scorsa stagione nella gara vinta 6-0 al Maradona.

Cioffi è il 27° calciatore utilizzato da Spalletti in una gara ufficiale della stagione.

