Cioffi, Zedadka e Costanzo: il doppio futuro del Napoli in campo con l’Atalanta

Il covid e gli infortuni hanno decimato la rosa a disposizione di Gattuso. Contro l’Atlanta, oltre a Mertens in attacco, il Napoli deve rinunciare anche a tre difensori: Koulibaly, Manolas e Ghoulam.

Nella partita che può decidere il futuro immediato del Napoli, Gattuso ‘chiede aiuto’ a quello che un giorno non molto lontano potrebbe essere il futuro del Napoli.

Se Cioffi convocato per sopperire all’assenza di Mertens ha già fatto il suo esordio con la maglia del Napoli nella gara vinta con la Fiorentina, non è escluso che molto presto ci potrebbe essere anche l’esordio degli altri due giovani della Primavera azzurra Zedadka e Costanzo.

Zedadka è un franco-algerino come Ghoulam e proprio come Ghoulam gioca sulla fascia sinistra anche se è di piede destro. Nasce centrocampista ma è cresciuto tanto nella fase difensiva che è ormai considerato un esterno difensivo sinistro. Proprio come Ghoulam. Prelevato dal Nizza a parametro zero battendo la concorrenza del Leicester, Zedadka a livello giovanile ha dimostrato di avere una buona personalità anche se non ha proprio brillato nella sua prima esperienza in Serie C con la Cavese.

Costanzo invece è un napoletano di Frattamaggiore appena 18enne, ma con un fisico imponente grazie ai suoi 180 cm di altezza che sono una qualità importante per chi gioca come lui da difensore centrale. Addirittura Costanzo è un centrale di difesa di piede sinistro, una vera rarità nel calcio di oggi. Chi ha seguito le giovanili del Napoli parla molto bene di questo ragazzo, che sembra destinato a un gran futuro.

