Ciro Ferrara e l’indizio su Conte.

Ciro Ferrara ospite di SuperTele stuzzicato da Pardo su Conte (di cui è amico e potrebbe diventarne anche il secondo in un eventuale arrivo a Napoli)

Risponde con un certo imbarazzo e dalle sue parole traspare l’idea che il tecnico sarebbe ben felice di allenare il Napoli.

“Cosa mi ha detto Conte? Cosa vuoi sapere?



Se mi parli del profilo di Antonio Conte, è chiaro che sarebbe un profilo perfetto per il Napoli, per la città, per l’ambiente, e soprattutto per far ritrovare quello spirito di attaccamento. Quella voglia che hanno dimostrato di poter avere, perché la squadra non è che sia strata stravolta almeno nei suoi titolari.



Con tutto il rispetto per Kim, ma ci sono state delle motivazioni che hanno portato il Napoli a quello scudetto.

Evidentemente i giocatori hanno queste caratteristiche, c’è bisogno in questo momento di un allenatore che dia la possibilità di tirar fuori il meglio da questi ragazzi. E Antonio Conte ha questo profilo“.

Conte si accontenterebbe di questa rosa?



“Questo non te lo so dire. Però Antonio Conte ha questo profilo, sia per squadre che sono in difficoltà che per squadre che vogliono stare più in alto“.

