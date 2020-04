Ciro Ferrara: “Gattuso ha restituito fiducia, merita di ripartire anche la prossima stagione”

Ciro Ferrara, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola, ha parlato di Maradona, della beneficenza dell’associazione “Cannavaro-Ferrara” e di Gattuso.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni dell’ex difensore del Napoli.

“Con la maglia di Maradona messa all’asta abbiamo raccolto sedicimila euro da donare in beneficenza, ma il nostro è semplicemente un piccolo gesto.

La maglia di Maradona per ha un valore diverso dalle altre che ho collezionato per le cose che ci siamo detti quel 10 giugno 1987 a Zurigo quando ho debuttato nella Nazionale di Vicini da campione d’Italia e contro i campioni del mondo dell’Argentina. Il CT mi disse che l’uomo da marcare era poprio Lui, con elle maiuscola.

Ho debuttato in Serie A in Napoli-Juventus e questa sfida al San Paolo doveva essere anche quella del mio addio al calcio ma si trasformò nel ritorno di Diego a Napoli. Maradona non è replicabile neanche negli affetti.

Spero che il calcio torni, perché il calcio da speranza. Vorrei che si respirasse un pizzico di normalità anche in uno stadio vuoto, ce lo faremmo piacere. Va completato tutto quello che si può, Champions compresa.

In Champions il Napoli è in gioco e può farcela, lo ha dimostrato all’andata. Dopo una pausa così lunga nessuno sa quale sia la condizione fisica e tattica di ognuno e sarà ovviamente preferibile che Messi non sia in forma.

Gattuso è stato bravo ha restituito fiducia, ha trasmesso molto di suo alla squadra. Ci vedi idee e capacità di gestire in Rino che è anche una persona fantastica e speciale e merita di ripartire anche nella prossima stagione”.

Comments

comments