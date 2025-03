Ciro Ferrara:”Conte ha sposato un progetto non credo vada via. Bisogna credere allo scudetto”.

CIRO FERRARA A RADIO MARTE: “BISOGNA CREDERE NELLO SCUDETTO, IL NAPOLI DARA’ TUTTO SINO ALLA FINE E DOVRA’ PROVARCI SENZA ABBATTERSI. CONTE HA SPOSATO IL PROGETTO, NON PENSO ANDRA’ VIA”

“Il fatto che Spalletti abbia convocato cinque azzurri del Napoli è una cosa bellissima.

Lo dicevo proprio a Manna, prima del fischio d’inizio di Venezia-Napoli, che non fosse un caso che le prime due in classifica abbiano tanti italiani.



Questo – ha detto l’ex capitano del Napoli e commentatore Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- è un bene per la Nazionale italiana ma lo è alla fine anche per i club e per il calcio italiano.

Avere un’ossatura italiana è importante, gli italiani possono fungere anche da supporto per gli stranieri che vengono qui facendo capire loro com’è il nostro calcio.

Il fatto che il Napoli segua anche Marianucci, Gatti o altri è positivo.

Del resto noi vincemmo il primo scudetto con tanti italiani e con ben 13 campani.

Per quanto riguarda la lotta scudetto, Napoli è una città molto umorale in un senso e nell’altro, la conosco bene. E invece non bisogna abbattersi.

Ci sono 9 finali che vanno affrontate anche con spensieratezza, con la voglia di misurarsi contro l’Inter campione in carica che è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto fin dall’inizio della stagione.

In questo momento bisogna fare ancora più gruppo.

Sono rimaste poche partite e il Napoli sono convinto che darà tutto ciò che è nelle proprie corde. Non vedo un solo motivo per cui il Napoli non dovrebbe credere alla possibilità di vincere lo scudetto.

Bisogna crederci e provarci fino all’ultimo.

Io l’ho fatto per vent’anni, a volte giocando nella squadra che era davanti a tutte, a volte militando in quella che ha dovuto rincorrere, ma dando sempre il massimo.

E’ quello che deve fare il Napoli. Poi se l’avversario sarà più bravo si dovranno fare i complimenti, ma almeno si saprà di aver dato tutto ciò che si aveva.



Conte è un allenatore dal profilo internazionale, è normale che circolino voci sul suo futuro e su club potenzialmente interessati ad Antonio.



Lui però ha un contratto, ha sposato questo progetto e credo proprio che il suo futuro sarà a Napoli.



Ovviamente lo dico senza aver parlato con lui.

Buongiorno non so se sarà in futuro il capitano del Napoli perché c’è Di Lorenzo che ha saldamente la fascia ma ha una forte personalità e lo dimostra sia in campo che nello spogliatoio. Lo dicono le sue prestazioni e la sua capacità di essersi adattato rapidamente alla nuova squadra. E’ sicuramente un valore aggiunto del Napoli attuale e di quello del futuro”.

