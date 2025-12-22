Ciro Ferrara:”Mi aspetto una finale veloce e con squadre aggressive”.

Ciro Ferrara a Riyadh per la finale di Supercoppa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita, su Conte e sul campionato

Una finale é difficile da prevedere ma entrambe le squadre daranno l’anima per la voglia di portarsi a casa il trofeo e la soddisfazione di conquistarlo”.

Conte

Non lo sento da un po’ e non mi sarei mai permesso di chiamar prima di una finale.

Siamo molto amici, anche se quando eravamo avversari non ci eravamo simpatici poi da compagni di squadra siamo diventati amici, e gli auguro il meglio.

Campionato

Molto combattuto e basta una partita a cambiare tutto, ora si è riagganciata anche la Juventus.

